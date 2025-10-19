ننشر خطوات انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة الأحد القادم.

وبحسب المتبع سيتم خلال الجلسة أولا: إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس، حيث من المقرر أن يعقد جلسة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان مجلس الشيوخ.

وثانيا: يتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة.

وثالثا: يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وبدأ المجلس في تلقي طلبات الأعضاء بشأن اختيار اللجان الراغبين في عضويتها ويستمر في تلقي الطلبات حتى بعد غد الثلاثاء.

ودعا المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بجلسة المجلس الافتتاحية أمس السبت، أعضاء المجلس إلى تقديم طلبات عضوية اللجان النوعية في موعد غايته يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس المجلس، إنه وفقا للمادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس، يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، داعيا الأعضاء إلى التقدم بطلب لمكتب الأمين العام في موعد غايته الثلاثاء القادم ، حتى يتسنى للمجلس إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية والدعوة للترشح لانتخابات هيئات مكاتب اللجان وتلقى طلبات الترشح بعد ذلك.