رئيس حزب المصريين: عضوية مجلس الشيوخ مسؤولية تاريخية لخدمة قضايا الوطن

أدى النائب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ، إيذانًا ببدء عمله البرلماني مع انطلاق دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

وتعهد “أبو العطا”، في بيان، بالعمل بجد وإخلاص لخدمة مصالح الشعب والوطن، موضحًا أن عضويته في مجلس الشيوخ تُمثل مسؤولية تاريخية.

وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود التشريعية؛ لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وقال رئيس حزب المصريين: “أؤكد أن عملنا داخل المجلس سيكون مرتكزًا على خدمة القضايا الوطنية الكبرى، وتقديم رؤى تشريعية تدعم التنمية المستدامة، وتُعزز العدالة الاجتماعية، وتُحقق تطلعات المواطنين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تُلامس حياتهم اليومية”.

وأوضح أن دوره كعضو في الغرفة الثانية للبرلمان سيعكس رؤية الحزب ويُثري العمل السياسي والتشريعي، معاهدًا على العمل ليكون صوتًا فاعلًا ومُلهمًا داخل المجلس.