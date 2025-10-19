قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
محبو آل البيت يحيون ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين.. فيديو وصور
مصدر أمني إسرائيلي: ستكون هناك هجمات إضافية ضد حماس
صُناع السلام.. تخليد اتفاق وقف حرب غزة بجدارية تجمع الرئيس السيسي وترامب بشرم الشيخ
بالزي السعودي| الموسيقار هاني فرحات يقبل يد محمد عبده.. ما القصة؟
الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي
خبير اقتصادي: مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية توفر للتجار 7% من الفائدة البنكية
الرئيس السيسي: الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل
الرئيس السيسي في منتدى أسوان: إفريقيا قادرة على استعادة مصداقية النظام العالمي
الرئيس السيسي: الساعة في يوم الاقتتال تعرقل تقدم مصر شهورًا وسنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان خارطة طريق لوضع إفريقيا بمصاف الريادة العالمية

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تعكس رؤية شاملة وواضحة لوضع إفريقيا على خريطة الريادة الدولية، مؤكدة أن الرئيس أعاد التأكيد على قدرة القارة الإفريقية على لعب دور فاعل في صياغة النظام العالمي الجديد رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها.

وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم أن الرئيس السيسي قدم رؤية متكاملة ترتكز على السلام والتنمية كمدخلين رئيسيين لتحقيق الاستقرار، من خلال تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات، وتفعيل سياسات الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعميق التكامل بين دول القارة.

توحيد الجهود الإفريقية تنبع من إيمان مصر العميق بأن نهضة إفريقيا لا تتحقق إلا عبر العمل الجماعي

وأشارت إلى أن منتدى أسوان أصبح منصة إفريقية رائدة للحوار حول قضايا السلام والتنمية، ويمثل تجسيدًا للدور المصري المحوري في دعم القارة الإفريقية ومساندة دولها في مواجهة التحديات المشتركة. وأضافت أن دعوة الرئيس لتوحيد الجهود الإفريقية تنبع من إيمان مصر العميق بأن نهضة إفريقيا لا تتحقق إلا عبر العمل الجماعي والتكامل الاقتصادي.

وأكدت نجلاء العسيلي أن كلمة الرئيس السيسي أكدت مجددًا أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأن الاستثمار في الإنسان الإفريقي هو الضمان الحقيقي لمستقبل أفضل للقارة، مشددة على أن مبادرات مصر في دعم البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة تمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية المتكاملة.

واختتمت بالقول إن منتدى أسوان للسلام والتنمية أصبح عنوانًا لإرادة إفريقيا في رسم مستقبلها بيدها، وأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل الداعم الرئيسي لمسار السلام الشامل والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

الرئيس السيسي منتدى أسوان الريادة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

ترشيحاتنا

هيونداي فينيو موديل 2026

هيونداي فينيو 2026 تظهر لأول مرة

إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

شاهد| إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

إرشادات بسيطة للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة

إرشادات بسيطة للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد