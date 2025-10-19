برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان خارطة طريق لوضع إفريقيا بمصاف الريادة العالمية

قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تعكس رؤية شاملة وواضحة لوضع إفريقيا على خريطة الريادة الدولية، مؤكدة أن الرئيس أعاد التأكيد على قدرة القارة الإفريقية على لعب دور فاعل في صياغة النظام العالمي الجديد رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها.

وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم أن الرئيس السيسي قدم رؤية متكاملة ترتكز على السلام والتنمية كمدخلين رئيسيين لتحقيق الاستقرار، من خلال تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات، وتفعيل سياسات الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعميق التكامل بين دول القارة.

وأشارت إلى أن منتدى أسوان أصبح منصة إفريقية رائدة للحوار حول قضايا السلام والتنمية، ويمثل تجسيدًا للدور المصري المحوري في دعم القارة الإفريقية ومساندة دولها في مواجهة التحديات المشتركة. وأضافت أن دعوة الرئيس لتوحيد الجهود الإفريقية تنبع من إيمان مصر العميق بأن نهضة إفريقيا لا تتحقق إلا عبر العمل الجماعي والتكامل الاقتصادي.

وأكدت نجلاء العسيلي أن كلمة الرئيس السيسي أكدت مجددًا أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأن الاستثمار في الإنسان الإفريقي هو الضمان الحقيقي لمستقبل أفضل للقارة، مشددة على أن مبادرات مصر في دعم البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة تمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية المتكاملة.

واختتمت بالقول إن منتدى أسوان للسلام والتنمية أصبح عنوانًا لإرادة إفريقيا في رسم مستقبلها بيدها، وأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل الداعم الرئيسي لمسار السلام الشامل والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.