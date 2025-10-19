حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي في منتدى أسوان للسلام خارطة طريق لنهضة شعوب إفريقيا

قال النائب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو مجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المُسجلة خلال الجلسة الافتتاحية بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان تتميز بالعمق والصراحة والتركيز على الدور المحوري الذي يُمكن للقارة الإفريقية أن تلعبه في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وتمثل رؤية قيادية جريئة وواقعية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن الرئيس السيسي يستحق الإشادة على صراحته في وصف المشهد العالمي، وتأكيده على عجز وإخفاق المجتمع الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية الكبرى، وانتقائية ومعايير مزدوجة في حماية القيم، وتفاقم الاستقطاب الدولي الذي أضعف المؤسسات متعددة الأطراف، وهذا التشخيص الدقيق يضع الأساس لمقاربة إفريقية واقعية، موضحًا أن تشديد الرئيس السيسي على أن إفريقيا بما تزخر به من موارد ومقومات وثروة بشرية هائلة لديها فرصة أن تكون في طليعة المشاركين لاستعادة النظام العالمي يرفع من شأن القارة ويحولها من مجرد متلقي للتحديات إلى شريك فاعل في الحل.

أهمية إعادة الإعمار والتنمية بعد توقف النزاعات

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن التأكيد على أهمية إعادة الإعمار والتنمية بعد توقف النزاعات وتفعيل سياسات الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة يُعد تأكيدًا لأهمية المقاربة الشاملة التي لا تفصل بين الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي تفتح الباب أمام مناقشة عدة نقاط محورية حول تفعيل الدور الإفريقي في ظل التحولات العالمية.

ولفت إلى أنه رغم الإشارة إلى أن إفريقيا لديها فرصة لتكون في طليعة الجهود لاستعادة النظام العالمي، يكمن التحدي العملي في كيفية ترجمة هذه الفرصة إلى آليات موحدة ومؤثرة، ويتطلب الأمر تضافر الجهود الإفريقية لإصلاح المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة من الداخل، وتوحيد الموقف الإفريقي في المحافل الدولية الكبرى مثل مجموعة العشرين والمنظمات التمويلية، مشيرًا إلى أن نجاح منتدى أسوان للسلام والتنمية في ترسيخ مكانته كمنصة إفريقية فريدة يعكس أهمية المنتدى كإطار للعمل الإفريقي-الإفريقي، ليس فقط لمناقشة التحديات، بل لصياغة رؤى مشتركة تدعم استقرار وتقدم القارة.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي تُمثل خارطة طريق قوية ومبنية على الوعي بالواقع، تدعو إفريقيا إلى انتهاز اللحظة التاريخية وتفعيل مقوماتها الهائلة لتكون ركيزة في نظام عالمي أكثر توازنًا وعدالة، ولكن هذا يتطلب حراكًا داخليًا إفريقيًا حاسمًا لتحقيق السلام والتنمية، موضحًا أن الكلمة إعلان واضح عن مكانة إفريقيا المتجددة، كونها ليست مجرد قارة تتأثر بالاختبارات العسيرة، بل قارة في حراك، تمتلك الفرصة والمقومات لتكون عنصرًا أساسيًا في بناء نظام عالمي أكثر تماسكًا وعدالة وشفافية.