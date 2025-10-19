قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
محبو آل البيت يحيون ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين.. فيديو وصور
مصدر أمني إسرائيلي: ستكون هناك هجمات إضافية ضد حماس
صُناع السلام.. تخليد اتفاق وقف حرب غزة بجدارية تجمع الرئيس السيسي وترامب بشرم الشيخ
بالزي السعودي| الموسيقار هاني فرحات يقبل يد محمد عبده.. ما القصة؟
الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي
خبير اقتصادي: مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية توفر للتجار 7% من الفائدة البنكية
الرئيس السيسي: الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل
الرئيس السيسي في منتدى أسوان: إفريقيا قادرة على استعادة مصداقية النظام العالمي
الرئيس السيسي: الساعة في يوم الاقتتال تعرقل تقدم مصر شهورًا وسنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صُناع السلام.. تخليد اتفاق وقف حرب غزة بجدارية تجمع الرئيس السيسي وترامب بشرم الشيخ

جدارية صانعي السلام
جدارية صانعي السلام

​دعا نقيب المرشدين السياحيين في جنوب سيناء إلى إقامة جدارية جديدة للسلام في مدينة شرم الشيخ، لتخليد نجاح القمة الأخيرة التي شهدت توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

 يأتي هذا المقترح ليعزز مكانة المدينة التي اشتهرت عالميًا بلقب "بلد السلام" منذ استضافتها مؤتمر صانعي السلام التاريخي في الثالث عشر من مارس عام 1996، والذي عُقد بحضور زعماء العالم آنذاك في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
​ويستهدف المقترح، الذي قدمه هشام محيي، إقامة جدارية أخـرى تحمل صورة جماعية للوحة السلام، تضم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قادة ورؤساء عدد من دول العالم الذين شاركوا في قمة الثالث عشر من أكتوبر الجاري. وأكد محيي أن هذه الجدارية ستتحول إلى مزار سياحي هام، ما يرفع من مكانة شرم الشيخ كمدينة للسلام العالمي.
 

وأشار المرشد السياحي زياد عطية إلى أن شرم الشيخ تضم بالفعل مزارات سياحية مرتبطة بالسلام، مثل جدارية صانعي السلام وأيقونة السلام، والتي أصبحت وجهات رئيسية للسياح من مختلف الجنسيات. ولفت عطية إلى أن انتشار هذه المزارات التي تدل على السلام يروج بقوة لمدينة شرم الشيخ كـ"عاصمة للسلام". يُذكر أن اسم "السلام" يحظى بشهرة واسعة في تسمية معالم المدينة، حيث يوجد بها شارع السلام الممتد من الهضبة حتى المطار، وحديقة السلام، ومتحف السلام، والعديد من المنتجعات؛ ما يؤكد مكانتها كمنصة دائمة لمباحثات السلام منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر وصولًا إلى الرئيس الحالي ترامب.

جنوب سيناء شرم الشيخ جدارية صانعي السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

ترشيحاتنا

هيونداي فينيو موديل 2026

هيونداي فينيو 2026 تظهر لأول مرة

إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

شاهد| إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

إرشادات بسيطة للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة

إرشادات بسيطة للحفاظ على لوحة القيادة في السيارة

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد