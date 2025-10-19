صُناع السلام.. تخليد اتفاق وقف حرب غزة بجدارية تجمع الرئيس السيسي وترامب بشرم الشيخ

​دعا نقيب المرشدين السياحيين في جنوب سيناء إلى إقامة جدارية جديدة للسلام في مدينة شرم الشيخ، لتخليد نجاح القمة الأخيرة التي شهدت توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

يأتي هذا المقترح ليعزز مكانة المدينة التي اشتهرت عالميًا بلقب "بلد السلام" منذ استضافتها مؤتمر صانعي السلام التاريخي في الثالث عشر من مارس عام 1996، والذي عُقد بحضور زعماء العالم آنذاك في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

​ويستهدف المقترح، الذي قدمه هشام محيي، إقامة جدارية أخـرى تحمل صورة جماعية للوحة السلام، تضم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قادة ورؤساء عدد من دول العالم الذين شاركوا في قمة الثالث عشر من أكتوبر الجاري. وأكد محيي أن هذه الجدارية ستتحول إلى مزار سياحي هام، ما يرفع من مكانة شرم الشيخ كمدينة للسلام العالمي.



وأشار المرشد السياحي زياد عطية إلى أن شرم الشيخ تضم بالفعل مزارات سياحية مرتبطة بالسلام، مثل جدارية صانعي السلام وأيقونة السلام، والتي أصبحت وجهات رئيسية للسياح من مختلف الجنسيات. ولفت عطية إلى أن انتشار هذه المزارات التي تدل على السلام يروج بقوة لمدينة شرم الشيخ كـ"عاصمة للسلام". يُذكر أن اسم "السلام" يحظى بشهرة واسعة في تسمية معالم المدينة، حيث يوجد بها شارع السلام الممتد من الهضبة حتى المطار، وحديقة السلام، ومتحف السلام، والعديد من المنتجعات؛ ما يؤكد مكانتها كمنصة دائمة لمباحثات السلام منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر وصولًا إلى الرئيس الحالي ترامب.