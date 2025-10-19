إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمصنع ملابس بشارع جامع محمود بمنطقة الجمهورية اثر ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة بالقسم شرطة ثان المحلة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول انبعاث ألسنة لهب ودخان كثيف من المصنع.

تحرك عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، وتمكنت القوات من إخماد النيران قبل امتدادها للمحال والمنازل المجاورة.



وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع حريق ماس كهربائي دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.