الغربية .. إخماد نيران حريق شقة سكنية بمنزل بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل بشقة سكنية بمنزل بقرية كفر الجنينة إثر ماس كهربائي بعدما تم الدفع بسيارة مطافىء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل بشكل مفاجئ بنطاق قرية كفر الجنينة بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تفاصيل الواقعة



كما تم الدفع بسيارة مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.