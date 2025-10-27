قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بملتقى الرياض.. وزير الصحة: الإصلاحات الاستراتيجية تقود تحولا وتنمية اقتصادية متكاملة
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
محافظات

محافظ مطروح يستقبل الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية

محافظ مطروح خلال اللقاء والانبا كاراس
محافظ مطروح خلال اللقاء والانبا كاراس
ايمن محمود

 التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الإثنين بنيافة الحبر الجليل ،الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية بحضور الأب متى زكريا .

وخلال اللقاء، رحب محافظ مطروح بالأنبا كاراس ، معرباً عن بالغ سعادته بالزيارة التى تأتى في إطار روح   المحبة والأخوة بين نسيج الوطن الواحد وتكاتفهم خلف القيادة السياسية الرشيدة،.

وأشاد  بجهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومد البنية التحتية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين. 

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروعات الخطة الإستثمارية المركزية والإضافية  لمديرية الشباب والرياضة والإعتمادات المالية المرصودة  للعام المالى   2025/  2026 بتكلفة إجمالية بلغت 4.7  مليون جنيه وذلك  بالإضافة إلى المشروعات المركزية  التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وتحدث طفرة فى الإنشاءات الرياضية بالمحافظة. 

ووجه  محافظ مطروح الشكر  للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  على أهتمام ودعم  الوزارة  الدائم  لمحافظة مطروح  ،  لتعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة مراكز الشباب والقطاع الرياضي بشكل كامل لخدمة الشباب والنشء بالمحافظة.

 و أوضح الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن مشروعات  الخطة المركزية  للمديرية  هذا العام  تشتمل على تنفيذ عدة مشروعات رياضية بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة بلغت بتكلفة  3.7 مليون جنيه   منها  استكمال المبنى الإدارى لنادى الحمام الرياضى وأعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لكلا من نادى الزهور ومركز السوينات وأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو لهو البحرى. هذا  بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليون جنيه ضمن  الخطة الإضافية للمديرية  لتطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب السلوم وتوصيل خط المياة لمدرج الملعب   مشيرا إنه تم الإنتهاء من  إعداد المواصفات الفنية للأعمال المطلوب تنفيذها بمعرفة استشاريين من الوزارة  ومديرية الشباب والرياضة بما يضمن إستدامة تلك المنشآت لخدمة أبناء المحافظة..

وذلك بالاضافة  إلى  المشروعات المركزية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة  والتى تضم  إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أبوشروف  - إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب السلام - إنشاء ملعب اكليريك بمركز شباب سيوة - إنشاء سور بنادي شبيبة القبائل و إنشاء ملعب قانوني بنادى الزهور - إنشاء ملعب قانوني بنادي الترسانة بالإضافة الي إنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي بنادى الحمام الرياضي وقرب الإنتهاء من الملعب القانوني والمدرجات الملحقة بنادى الحمام الرياضي  والبدء فى إعداد الرسومات الهندسية لإنشاء المدينة الشبابية بسيوة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح محافظ مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

ﻣ�قﺎﻻﺕ

