محافظ الغربية في جولة مفاجئة وسط المواطنين بطنطا وكفر الزيات.. يتابع سير العمل والالتزام بالتعريفة ويتحدث مع المواطنين والسائقين في ساعة الذروة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة داخل مواقف مدينتي طنطا وكفر الزيات خلال ساعة الذروة، لمتابعة انتظام حركة النقل ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود.

وتجوّل المحافظ داخل المواقف بين المواطنين والسائقين، وتفقد سير العمل وتفاعل مع مختلف الفئات المستفيدة من الخدمة، واستمع بنفسه إلى آراء الركاب وملاحظاتهم وشكاواهم حول مستوى الأداء، مؤكدًا أن الهدف من الوجود الميداني هو التأكد من استقرار المنظومة وعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية. كما وجّه المحافظ حديثه إلى السائقين مؤكدًا أن الالتزام والانضباط في العمل من القيم التي تعكس الضمير المهني، قائلاً إن من يؤدي عمله بأمانة يرزقه الله من حيث لا يحتسب، داعيًا إياهم إلى مراعاة ظروف المواطنين واحترام التعريفة المحددة، ومشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو استغلال في حق المواطن.

وأكد محافظ الغربية أن التعريفة الجديدة معلنة بوضوح في جميع المواقف من خلال لافتات إرشادية تم وضعها بواسطة إدارات المواقف والوحدات المحلية، موضحًا أن هذه اللافتات تتضمن خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لضمان الشفافية الكاملة ومنع أي لبس أو استغلال.

وأضاف “الجندي” أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة تقارير الانضباط والالتزام من مختلف المراكز والمدن والأحياء، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مستمرة للقيادات التنفيذية بتكثيف المرور الميداني والتأكد من انتظام الخدمة واستقرار الحركة داخل المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وأن تطبيق القانون يتم بشكل فوري ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأجرة أو الامتناع عن التحميل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة وضمان استقرار الخدمات دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي رسالة شكر وتقدير للمواطنين على وعيهم وتعاونهم المستمر مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن هذا الوعي يعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني لدى أبناء الغربية. وأشاد بكل مواطن يرفض المخالفة أو يبلغ عنها، واصفًا إياه بالشريك الحقيقي في الحفاظ على الانضباط داخل المجتمع، ومؤكدًا أن المحافظة تقف في صف المواطنين ولن تسمح بأي استغلال أو تجاوز في حقهم.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للتلاعب بالتعريفة أو رفع الأجرة من خلال الأرقام المخصصة أو عبر مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»، مشددًا على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا وبمنتهى الجدية.

جولة ميدانية وردع مخالفين

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية مستمرة يوميًا، وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والرقابية تعمل على ترسيخ الانضباط داخل منظومة النقل والحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لمبدأ العدالة وضمانًا لراحة أبناء الغربية.