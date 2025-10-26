قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية في جولة مفاجئة وسط المواطنين بطنطا وكفر الزيات.. يتابع سير العمل والالتزام بالتعريفة ويتحدث مع المواطنين والسائقين في ساعة الذروة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة داخل مواقف مدينتي طنطا وكفر الزيات خلال ساعة الذروة، لمتابعة انتظام حركة النقل ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود.

وتجوّل المحافظ داخل المواقف بين المواطنين والسائقين، وتفقد سير العمل وتفاعل مع مختلف الفئات المستفيدة من الخدمة، واستمع بنفسه إلى آراء الركاب وملاحظاتهم وشكاواهم حول مستوى الأداء، مؤكدًا أن الهدف من الوجود الميداني هو التأكد من استقرار المنظومة وعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية. كما وجّه المحافظ حديثه إلى السائقين مؤكدًا أن الالتزام والانضباط في العمل من القيم التي تعكس الضمير المهني، قائلاً إن من يؤدي عمله بأمانة يرزقه الله من حيث لا يحتسب، داعيًا إياهم إلى مراعاة ظروف المواطنين واحترام التعريفة المحددة، ومشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو استغلال في حق المواطن.

وأكد محافظ الغربية أن التعريفة الجديدة معلنة بوضوح في جميع المواقف من خلال لافتات إرشادية تم وضعها بواسطة إدارات المواقف والوحدات المحلية، موضحًا أن هذه اللافتات تتضمن خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لضمان الشفافية الكاملة ومنع أي لبس أو استغلال.

وأضاف “الجندي” أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة تقارير الانضباط والالتزام من مختلف المراكز والمدن والأحياء، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مستمرة للقيادات التنفيذية بتكثيف المرور الميداني والتأكد من انتظام الخدمة واستقرار الحركة داخل المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وأن تطبيق القانون يتم بشكل فوري ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأجرة أو الامتناع عن التحميل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة وضمان استقرار الخدمات دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي رسالة شكر وتقدير للمواطنين على وعيهم وتعاونهم المستمر مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن هذا الوعي يعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني لدى أبناء الغربية. وأشاد بكل مواطن يرفض المخالفة أو يبلغ عنها، واصفًا إياه بالشريك الحقيقي في الحفاظ على الانضباط داخل المجتمع، ومؤكدًا أن المحافظة تقف في صف المواطنين ولن تسمح بأي استغلال أو تجاوز في حقهم.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للتلاعب بالتعريفة أو رفع الأجرة من خلال الأرقام المخصصة أو عبر مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»، مشددًا على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا وبمنتهى الجدية.

جولة ميدانية وردع مخالفين 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية مستمرة يوميًا، وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والرقابية تعمل على ترسيخ الانضباط داخل منظومة النقل والحفاظ على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لمبدأ العدالة وضمانًا لراحة أبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات جولة ميدانية مواقف طنطا تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

ترشيحاتنا

فضل شاكر

القضاء اللبناني يسقط تهمتين عن فضل شاكر .. تفاصيل

رنا سماحة

رنا سماحة: أنا اللي بصرف على ابني وتخطيت مرحلة الطلاق

بعد ظهوره في احتفالية مصر السلام ..محمد سلام يعلق : لحظة متتنسيش

بعد ظهوره في احتفالية مصر السلام.. محمد سلام يعلق: لحظة متتنسيش

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد