سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يعد خطوة وجودية وضرورية لضمان هوية إسرائيل ومستقبلها، مؤكدا أن فكرة إقامة دولة فلسطينية تمثل خطرا استراتيجيا على إسرائيل.

وأضاف سموتريتش في تصريحات صحفية أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتنع عن طرح قضية فرض السيادة خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، معربا عن ثقته بأن "ترامب سيغير رأيه عندما يدرك مدى أهمية هذه الخطوة وضرورتها الوجودية بالنسبة لإسرائيل".

وأوضح سموتريتش أن "ترامب لم يدرك تماما في السابق أهمية قضية المخطوفين لدى الرأي العام الإسرائيلي، لكن رغم ذلك لم يتوقف القادة الإسرائيليون عن المطالبة بعودتهم حتى نجحوا"، مضيفا: "ليس هناك ما يمنعنا من تكرار ذلك الإصرار في مسألة فرض السيادة، فهي مطلب وطني يعكس تصميم الإسرائيليين على حماية وطنهم وهويتهم".

وختم سموتريتش بالقول إن إسرائيل ستواصل العمل لتحقيق رؤيتها في الضفة الغربية، و"لن تسمح بتمرير أي فكرة تهدد كيانها، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية".