البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية



أعربت البحرين عن إدانتها ، لتصديق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية، حيث اعتبرت هذه الخطوة "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان "تدين المملكة مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات غير القانونية".

كما اعتبرت المنامة ذلك التصديق الأولي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

فيما حثت المنامة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، داعية إسرائيل إلى "وقف التصعيد والإجراءات غير القانونية".

وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالموقف المعلن من الرئيس الأمريكي الضامن لعدم المساس بالضفة الغربية المحتلة في إطار جهوده المقدرة لتعزيز السلام الشامل في المنطقة.

وفي وقت لاحق ؛ صدق الكنيست، الأربعاء، على "مشروعي قانونين" لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم" بقراءة تمهيدية، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة.



كما يتعين التصويت على المشروعان بثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست لكي يصبح "المشروعان" قانونين نافذين.