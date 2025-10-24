ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا في الضفة الغربية.. لا تقلقوا بشأن ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل "لن تقوم بأي خطوات" تتعلق بالضفة الغربية، في تعليقه على تصويت الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين: "إسرائيل لن تفعل شيئًا في الضفة الغربية، لا تقلقوا بشأن ذلك."

وجاءت تصريحات ترامب عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما يشمل الكتل الاستيطانية الكبرى ومناطق في الأغوار.

وصوت لصالح المشروع 58 نائبًا مقابل 46 عارضوه، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا قانونيًا للضم الكامل في حال تغير الموقف السياسي أو الدولي الداعم لذلك.

ويذكر أن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير كان من أبرز الداعمين للمشروع، مؤكدًا أن "الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة"، فيما حذر معارضوه من أن القانون سيقضي نهائيًا على فرص التسوية السياسية مع الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول مستقبل الضفة الغربية، ووسط تحذيرات أمريكية وأوروبية من أن أي خطوة نحو الضم قد تفجر الأوضاع الأمنية في المنطقة وتعرقل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.