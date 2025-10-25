مستوطنون يضرمون النار في مركبات فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة

أضرمت مليشيات المستوطنين، النار في ثلاث مركبات خلال هجوم الليلة الماضية، قي قرية المغير شمال شرق رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا: إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية في القرية، وأضرموا النار في ثلاث مركبات، قبل أن يتصدى لهم المواطنون، ويجبروهم على الانسحاب.

وواصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم السبت، منع المواطنين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم جنوب مدينة نابلس، تزامناً مع اعتداءات المستوطنين المتصاعدة.

وحسب وكالة سند للأنباء، قال رئيس مجلس قروي دوما جنوب نابلس سليمان دوابشة، إن قوات العدو تواصل منع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، خاصة في المناطق التي تحتاج لتنسيق مسبق.

وأوضح “دوابشة”، في تصريح له اليوم السبت، ان اعتداءات المستوطنين متواصلة على أراضي البلدة والمزارعين، والتي تراوحت ما بين سرقة الزيتون، وتخريب المزارع، وسرقه صفائح الزينكو إضافةً إلى تكسير الأشجار، ورعي الأغنام ي أراضي المواطنين، وتكسير عدادات المياه، وإتلاف الخطوط.



على مدار عامين، نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، ما تسببت باستشهاد 33 مواطنا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.



وتسببت تلك الاعتداءات، وفق الهيئة، باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48 ألفا و728 شجرة منها 37 ألفا و237 من أشجار الزيتون.

كما أغلقت قوات العدو الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، المدخل الرئيسي لبلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش العدو أغلق البوابة الحديدية عند المدخل الرئيس للبلدة، ومنع دخول أو خروج المركبات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحتلالية المتكررة التي تستهدف التضييق على حياة المواطنين، وعرقلة تنقلهم.

وفي السياق هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين هاجموا قاطفي الزيتون أثناء قطف ثماره في منطقة وادي الحج عيسى في أراضي عقربا.

وأوضحت أن ثلاثة مواطنين من بلدة قبلان أصيبوا بجروح طفيفة، جراء تعرضهم لهجوم من المستوطنين.

وأشارت إلى أن المستوطنين كانوا يحملون أدوات حادة خلال الهجوم، ما اضطر المواطنين إلى ترك أراضيهم عنوة.

ويتعرض المزارعون في الضفة الغربية لاعتداءات إسرائيلية متكررة، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.