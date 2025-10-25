مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي

أعرب كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار والتعاون الاقتصادي، عن اعتقاده بأن بلاده والولايات المتحدة وأوكرانيا على وشك التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

في حديثه لشبكة CNN بعد وصوله إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسئولين أمريكيين، قال دميترييف إن لقاءً بين دونالد ترامب وبوتين لم يُلغَ، كما وصفه الرئيس الأمريكي، ومن المرجح أن يلتقي الزعيمان لاحقًا.

أُجِّلت القمة المُزمَع عقدها يوم الثلاثاء، إذ ألقى رفض روسيا لوقف إطلاق نار فوري بظلاله على محاولات التفاوض.

وقال ترامب إنه ألغى الاجتماع المُزمع عقده مع بوتين في بودابست بسبب عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولشعوره بأن التوقيت غير مناسب.

لكن دميترييف قال: "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قريبون بالفعل من الحل الدبلوماسي".



وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن دميترييف سيلتقي بالمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف في ميامي يوم السبت.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميترييف قوله إنه سيلتقي بأشخاص آخرين لم يذكر أسمائهم.