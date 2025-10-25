الرئيس البرازيلي: نأمل في استئناف حوار متوازن لتحسين العلاقات مع ترامب

يأمل الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا في تحسين العلاقات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس البرازيلي بنظيره الأمريكي في ماليزيا غدا /الأحد/ بعد أشهر من التوتر بين البلدين، لاسيما بشأن عقوبات الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل بنسبة 50%، ولكن يأمل لولا في إجراء حوار مفتوح.

واعتبر الرئيس البرازيلي في تصريحات نقلها الراديو اليوم أن جميع القضايا قابلة للنقاش، وبعد اجتماع قصير جدًا مع دونالد ترامب في الأمم المتحدة ومكالمة هاتفية في أوائل أكتوبر، حان وقت المفاوضات..قائلا"أنا مستعد للدفاع عن مصالح البرازيل وإثبات وجود خطأ كبير في العقوبات الاقتصادية المطبقة، ويمكنني إثبات ذلك بالأرقام".



وأشار لولا إلى أن كلا البلدين تعرضا لعواقب سلبية، بما في ذلك ارتفاع أسعار اللحوم والقهوة في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك لعقوبات سياسية، فرضتها واشنطن ردًا على إدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو بالتخطيط لتنفيذ محاولة انقلاب، كما أورد راديو فرنسا الدولي.



كما وازن لولا بين المرونة لإتاحة الحوار والحزم، ويسعى إلى التحدث بشأن قضية أخرى وهي التوترات المتصاعدة مع فنزويلا، وقال "لا يُمكن ببساطة غزو دولة بحجة مكافحة تهريب المخدرات".

من جهته، اعتبر "سيلسو أموريم" المستشار الخاص للولا "أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا قد يُشعل فتيل التوتر في أمريكا اللاتينية بأكملها".