الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 صيادين من بحر مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم السبت، 3 صيادين من بحر مدينة غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن مصادر محلية، أن بحرية الاحتلال اعتقلت ثلاثة صيادين، بعد تدمير معداتهم في بحر مدينة غزة.

وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم، ولكن بعد السابع من أكتوبر عام 2023 منعت الصيادين من ممارسة الصيد، وأعدمت الكثير منهم، ودمرت جميع القوارب، ما اضطرهم إلى الصيد تحت ظروف غاية في الخطورة، لسد احتياجات أسرهم.

في سياق متصل، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن مئات الآلاف بقطاع غزة ينامون في الشوارع بلا خيام وأماكن إيواء.

وأوضحت أن لديها ما يكفي من خيام لإيواء أهالي غزة الذين ينام كثيرون منهم في الشوارع ولا نفهم مطلقا منطق منعنا من إدخال خيام وأدوية ومواد غذائية من شأنها أن تغيث أهالي غزة.