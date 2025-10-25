الجيش السوداني يدمر طائرة شحن بمطار نيالا محملة بإمدادات للدعم السريع

كشف مصدر عسكري أن مسيرات تابعة للجيش السوداني دمرت فجر اليوم طائرة شحن بمطار نيالا في ولاية جنوب دارفور.

وأضاف المصدر العسكري في تصريحات تلفزيونية أن الطائرة التي دمرها الجيش السوداني في نيالا كانت تحمل إمدادات لمليشيا الدعم السريع.

يأتي ذلك في ظل استمرار ميليشيات الدعم السريع في استهداف المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني وهاجمت، نهار الجمعة، بالمسيرات مدينتي سنجة وسنار بولاية سنار.

وخلال الأسبوع الماضي هاجمت مسيرات الدعم السريع الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق وسنار كبرى مدن ولاية سنار عدة مرات، فضلا عن استهداف مطار الخرطوم الدولي بالمسيرات للمرة الرابعة اليوم الجمعة.

كما هاجمت المسيرات مدينة الدمازين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقالت حكومة إقليم النيل الأزرق في بيان أن الهجوم يعد الثالث من نوعه وتمكنت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش من افشاله.

وأشارت إلى أن هجمات اليوم الجمعة تسببت في إصابة إثنين من المدنيين تم اسعافهما.