لولا دا سيلفا يهاحم ترامب والأمم المتحدة: فشلا في حماية ضحايا الحرب بغزة
محمد الدمرداش يحسم رئاسة نادي الزهور في انتخابات قياسية
محمد صلاح يتحدى الجميع.. عودة مرتقبة مع ليفربول أمام برينتفورد
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 5 معلومات عن إياب الأهلي وبطل بوروندي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجيش السوداني يدمر طائرة شحن بمطار نيالا محملة بإمدادات للدعم السريع

قسم الخارجي

كشف مصدر عسكري أن مسيرات تابعة للجيش السوداني دمرت فجر اليوم طائرة شحن بمطار نيالا في ولاية جنوب دارفور.

وأضاف المصدر العسكري في تصريحات تلفزيونية أن الطائرة التي دمرها الجيش السوداني في نيالا كانت تحمل إمدادات لمليشيا الدعم السريع.

يأتي ذلك في ظل استمرار ميليشيات الدعم السريع في استهداف المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني وهاجمت، نهار الجمعة، بالمسيرات مدينتي سنجة وسنار بولاية سنار.

وخلال الأسبوع الماضي هاجمت مسيرات الدعم السريع الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق وسنار كبرى مدن ولاية سنار عدة مرات، فضلا عن استهداف مطار الخرطوم الدولي بالمسيرات للمرة الرابعة اليوم الجمعة.

كما هاجمت المسيرات مدينة الدمازين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقالت حكومة إقليم النيل الأزرق في بيان أن الهجوم يعد الثالث من نوعه وتمكنت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش من افشاله.

وأشارت إلى أن هجمات اليوم الجمعة تسببت في إصابة إثنين من المدنيين تم اسعافهما.

