ترامب: كوريا الشمالية تملك الكثير من الأسلحة النووية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأن كوريا الشمالية "قوة نووية نوعًا ما"، وذلك أثناء مغادرته الولايات المتحدة متوجهًا إلى آسيا في رحلة قد تشمل لقاءً مع زعيم بيونج يانج كيم جونج أون.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأعرب ترامب عن آماله في أن يلتقي مع رئيس كوريا الشمالية خلال رحلته إلى آسيا.

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تصريحات سابقة ذكرت أن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، مضيفة أن اللقاء إذا تم سيتم خلال زيارة ترامب إلى آسيا الشهر المقبل.

وفي سياق آخر، قال الرئيس ترامب يوم الجمعة إنه سينظر في خفض الرسوم الجمركية على البرازيل، في حال توفر الظروف المناسبة.

وأوضح ترامب بأنه يتوقع لقاء الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وقد يدرس خفض الرسوم الجمركية.

وقبل أيام قليلة هاجم الرئيس البرازيلي التحركات الأمريكية ضد فنزويلا، مؤكدا أنه لا ينبغي لأي رئيس دولة أخرى أن يملي ما ينبغي أن تكون عليه فنزويلا أو ما ينبغي أن تكون عليه كوبا.