شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
من قلب الحضارة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يعيد رسم ملامح القوة الناعمة لمصر
سعر الذهب في مصر اليوم 25-10-2025.. هذه قيمة عيار 21 الآن
مدبولي: المتحف الكبير لن يكون مُجرد مزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم
ترامب: كوريا الشمالية تملك الكثير من الأسلحة النووية

ترامب
ترامب
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأن كوريا الشمالية "قوة نووية نوعًا ما"، وذلك أثناء مغادرته الولايات المتحدة متوجهًا إلى آسيا في رحلة قد تشمل لقاءً مع زعيم بيونج يانج كيم جونج أون.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك). 

وأعرب ترامب عن آماله في أن يلتقي مع رئيس كوريا الشمالية خلال رحلته إلى آسيا.

كانت  شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تصريحات سابقة ذكرت أن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، مضيفة أن اللقاء إذا تم سيتم خلال زيارة ترامب إلى آسيا الشهر المقبل.

وفي سياق آخر، قال الرئيس ترامب يوم الجمعة إنه سينظر في خفض الرسوم الجمركية على البرازيل، في حال توفر الظروف المناسبة.

وأوضح ترامب بأنه يتوقع لقاء الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وقد يدرس خفض الرسوم الجمركية.

وقبل أيام قليلة هاجم الرئيس البرازيلي التحركات الأمريكية ضد فنزويلا، مؤكدا أنه لا ينبغي لأي رئيس دولة أخرى أن يملي ما ينبغي أن تكون عليه فنزويلا أو ما ينبغي أن تكون عليه كوبا.

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

