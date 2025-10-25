الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري

قالت وكالة بلومبرج إن الهند باتت قريبة من إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، بعدما توصل المفاوضون من الجانبين إلى تفاهمات حول معظم القضايا العالقة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



ونقلت الوكالة عن مسؤول هندي، قوله "إن الاتفاق أصبح في متناول اليد"، موضحا أن المفاوضين يجرون حاليا مناقشات افتراضية لصياغة النصوص القانونية النهائية للاتفاق، على أن يعرض القرار النهائي لاحقا لاعتماد القيادة السياسية في كل من نيودلهي وواشنطن.



وأشار تقرير بلومبرج إلى أن المفاوضات بين الجانبين شهدت تقدما ملموسا خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تم تجاوز الخلافات المتعلقة ببعض بنود التجارة الثنائية والتعريفات الجمركية.



ورغم هذا التقدم، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال أن بلاده لن تتسرع في توقيع أي اتفاق قبل ضمان تحقيق مصالحها الوطنية.



وقال في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعالية بمدينة برلين الألمانية: "نحن لا نعقد صفقات على عجل، ولا نعمل وفق مهل زمنية أو تحت الضغط.. إذا كانت هناك تعريفات مفروضة علينا، فسنتعامل معها كما هي".



وذكرت بلومبرج "أنه يتوقع أن يشمل الاتفاق المرتقب تسهيلات في التبادل التجاري وتخفيض بعض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية؛ بما يعزز التعاون الاقتصادي بين أكبر ديمقراطيتين في العالم، ويفتح آفاقا جديدة أمام الشركات الأمريكية في السوق الهندية".