شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
أخبار العالم

مصادر إسرائيلية تكشف تحرك ترامب لمنع نتنياهو من الهجوم على غزة

غزة الدمار والخراب والقتل والموتي
غزة الدمار والخراب والقتل والموتي
محمد على

قالت هيئة البث الإسرائيلية وفق مصادر لها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على نجاح وقف إطلاق النار في غزة واستمراره رغم محاولات الاحتلال التذرع بأي حجة لعودة الغارات والإبادة من جديد.

وذكرت الهئية العبرية أن واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حماس جثث مختطفين، معتبرة أن الأمر ربما يعود لمعوقات تقنية في عمليات البحث.

وقالت حركة "حماس"، إنها تواجه صعوبات في العثور على الجثث بسبب الدمار في القطاع، بينما تمنع إسرائيل دخول فرق متخصصة من الخارج للمساعدة في هذه العملية.

يأتي ذلك، عقب زيارة أجراها مسؤولون أمريكيون إلى تل أبيب، بهدف مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عزمه زيارة قطاع غزة ليترأس "مجلس السلام" هناك.

والجمعة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تفاؤله بشأن استعداد دول عدّة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بموجب اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، في وقت دعت فصائل فلسطينية مجتمعة في القاهرة، الى إنشاء قوة دولية، وقرّرت تسليم القطاع إلى لجنة من الفلسطينيين المستقلين التكنوقراط.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار الاحتلال الإبادة إسرائيل حماس

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أرشيفية

عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة

صورة أرشيفية

الجيش السوداني يستهدف طائرة شحن في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور

جانب من اللقاء

تفاصيل حالات النصب الإلكتروني.. لا أمان مع التكنولوجيا | فيديو

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

