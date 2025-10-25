مصادر إسرائيلية تكشف تحرك ترامب لمنع نتنياهو من الهجوم على غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية وفق مصادر لها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على نجاح وقف إطلاق النار في غزة واستمراره رغم محاولات الاحتلال التذرع بأي حجة لعودة الغارات والإبادة من جديد.

وذكرت الهئية العبرية أن واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حماس جثث مختطفين، معتبرة أن الأمر ربما يعود لمعوقات تقنية في عمليات البحث.

وقالت حركة "حماس"، إنها تواجه صعوبات في العثور على الجثث بسبب الدمار في القطاع، بينما تمنع إسرائيل دخول فرق متخصصة من الخارج للمساعدة في هذه العملية.

يأتي ذلك، عقب زيارة أجراها مسؤولون أمريكيون إلى تل أبيب، بهدف مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عزمه زيارة قطاع غزة ليترأس "مجلس السلام" هناك.

والجمعة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تفاؤله بشأن استعداد دول عدّة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بموجب اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، في وقت دعت فصائل فلسطينية مجتمعة في القاهرة، الى إنشاء قوة دولية، وقرّرت تسليم القطاع إلى لجنة من الفلسطينيين المستقلين التكنوقراط.