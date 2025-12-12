رد قوى من عمر كمال على المنتقدين.. ماذا قال؟

قرر الفنان عمر كمال الخروج عن صمته ليرد على متابعين له ينتقدونه بعد بسبب شهادته واين يضعون شهادتهم رغم شهرته.

وقال عمر كمال في فيديو عبر حسابه على فيسبوك: مع كامل احترامي لكل المتعلمين اللي بيقولوا ليا شهادتنا نحطها فين أنتوا أفضل مني.. وحضرتك بتحاسبني على حاجة مليش ذنب فيها ولما أنت كنت بتنزل الجامعة أنا كنت بقف طابور عمال عشان أجيب أكل يومي، أنت ليه بتحاسبني أنا مالي سواء حطتها في الدرج أو على الحيطة وأنا مخدتش رزقك أنا اجتهدت وسعيت؟.

البوم عمر كمال

قرر المطرب عمر كمال طرح أغنيتين جديدتين من ألبومه "رهان كسبان"، وهما "رهان كسبان" و"يعكرنا" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

الأولى “رهان كسبان” كلمات وألحان محمد البوغه وتوزيع نادر حمدى ومكس وماستر عمار خاطر، وثانية "يعكرنا" من كلمات ملاك عادل ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وماستر مهندس الصوت هانى محروس.

اتهام عمر كمال بسرقة ألبوم محمد فؤاد

قال عمر كمال، إنه لا يقلد المطرب محمد فؤاد ولكنه من مدرسته ومش بتنصل من ده وبتأثر بيه.

وأضاف عمر كمال، في لقائه على قناة "ام بي سي مصر"، أن رزقه هذا الألبوم بعد الفنان محمد فؤاد، وجالي بالصدفة ولقيت ألبوم حلو جدا وقولت ليه مغنيش، وأنه حصل على الألبوم بعد أن مر على أثنين من النجوم، وأنه قام بتعديل بعض الأشياء في الأغاني، وأن محمد فؤاد هو من رفض هذا الألبوم ولم يسرقه أو حصل عليه بطريقة غير صحيحة، وأنه في بعض الأغاني قد بدأ الفنان محمد فؤاد في تسجيلها" .

وقال عمر كمال، إنه لم يتواصل مع الفنان محمد فؤاد بعد هذا الموضوع، لآنه لا يعلم رد فعله، لكنه لم يحصل على الألبوم إلا بعد أن رفضه فؤاد وبعدذلك ذهب لمطرب ثاني ولم يتم الاتفاق".

وتابع عمر كمال": صحابي دعموني جدا بعد الألبوم الجديد، أنا طابخ طبخة جديدة والناس مصدقاني جدا، وأنا صابر ومش هبطل شعبي، وجبت سقف المهرجانات وعايز أكبر في حتة تانية زي الرومانسي.