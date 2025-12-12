كمال أبو رية عن مسلسل أم كلثوم: حسن حسني صور أكثر من مرة بسبب طبق الكحك

تحدث الفنان كمال أبو رية عن تجربته في تجسيد شخصية الشاعر أحمد رامي في مسلسل أم كلثوم، مؤكدًا أن الدور كان محطة مهمة في مسيرته الفنية ونقله نقلة كبيرة على مستوى الشهرة والثقة.

وقال كمال أبو رية خلال لقائه ببرنامج الحكاية من البداية تقديم الدكتورة أميرة مجدي: «تجسيد شخصية أحمد رامي عرف الناس بيا بشكل أقوى، واداني ثقة في نفسي، وكمان إدّى الجمهور ثقة إني أقدر أقدم دور صعب بالشكل المطلوب».

أوضح كمال أبو رية أن الدور استلزم مجهودًا كبيرًا في التحضير، مشيرًا إلى أن المخرجة إنعام محمد علي لعبت دورًا كبيرًا في مساعدتهم، حيث كانت تزودهم بالوثائق والمراجع لدراسة الشخصيات بأكبر قدر من الدقة.

ومن بين المواقف الطريفة في كواليس العمل، كشف كمال أبو رية عن موقف للفنان حسن حسني مع المخرجة إنعام محمد علي، قائلاً: المفروض كان قاعد في بيته وقدامه طبق كحك، وأستاذة إنعام كل شوية تعيد الشوط، فسألها: في إيه يا أستاذة إنعام أنا نفسي أعرف السبب، قالت له: يا أستاذ حسن، أصل في كحكة مش محطوطة في مكانها، قال لها طيب ما تعدلي الكحكة دي.

أعمال كمال أبو رية

يذكر أن كمال أبو رية شارك في مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام، ويشارك ببطولته عدد من الفنانين ومن أبرزهم، جهاد حسام الدين، عماد رشاد، حمزة العيلي، محمد ممدوح، وعدد من الفنانين، والعمل من اخراج حسام حامد، وتأليف أحمد عاطف فياض.

تدور أحداث العمل حول شاب متزوج وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.