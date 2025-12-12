قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء صلاة العشاء المستجاب.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
بعد حادث إمبابة .. تاون جاس توضح إرشادات مهمة لمستخدمي الغاز الطبيعي للحفاظ على سلامة المواطنين
تقارير إعلامية: آلاف الأطفال في غزة يواجهون بردا قارسا بعد غرق المخيمات
1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
فن وثقافة

كمال أبو رية عن أداء منى زكي في الست: مؤدية ممتازة ولها جمهور كبير

كمال أبو رية - منى زكي
كمال أبو رية - منى زكي
سعيد فراج

تحدث الفنان كمال أبو رية عن الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة منى زكي بعد مشاركتها في فيلم الست، مؤكدًا أنه لا يعتبر من حق أي ممثل تقييم زميله في المهنة.

وقال كمال  أبو رية خلال لقائه ببرنامج الحكاية من البداية تقديم الدكتورة أميرة مجدي: مقدرش أقيم الفنانين.. منى مؤدية جيدة ونجمة وناجحة، وأنا مش ناقد، ولا يليق بممثل إنه يقيم زميلته.

وأضاف أنه شاهد لمنى زكي العديد من الأعمال، مشيرًا إلى أنها فنانة محبوبة ولها جمهور كبير يقدّر موهبتها وحضورها.

وأكد أن الحكم على أي عمل فني يظل في النهاية للجمهور والنقاد المتخصصين، وليس لزملاء الوسط الفني.

أعمال كمال أبو رية

يذكر أن كمال أبو رية شارك في مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام، ويشارك ببطولته عدد من الفنانين ومن أبرزهم، جهاد حسام الدين، عماد رشاد، حمزة العيلي، محمد ممدوح، وعدد من الفنانين، والعمل من اخراج حسام حامد، وتأليف أحمد عاطف فياض.

تدور أحداث العمل حول شاب متزوج وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

