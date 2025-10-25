قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
وزير الخارجية: يجب الالتزام باتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة
ضد التيار.. ماذا قال آلان شيرار لمدرب ليفربول عن محمد صلاح؟!
الرئيس البرازيلي: نأمل في استئناف حوار متوازن لتحسين العلاقات مع ترامب
موعد مباراة منتخب مصر وأمريكا في مونديال ناشئي اليد بالمغرب
كيف استعد المتحف المصري الكبير لـ حفل الاحتفال؟ .. تفاصيل
مستقبل وطن ببني سويف ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحيه بالقائمة والفردي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خبير: إزالة الألغام من غزة ستستغرق ما بين 20 و30 سنة

ناصر السيد

أكد خبير إزالة المتفجرات بمنظمة هيومانيتي آند إنكلوجن نك أور للجزيرة، أن مستوى التلوث في قطاع غزة مرتفع جدا بسبب الألغام، وأن إزالة الألغام بغزة ستستغرق ما بين 20 و30 سنة.

وأضاف خبير إزالة المتفجرات في تصريحات تلفزيونية أن الحجم الكبير للدمار بغزة يصعب استخراج الذخائر، موضحا "نحتاج إلى معدات لإزالة الألغام في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن مئات الآلاف بقطاع غزة ينامون في الشوارع بلا خيام وأماكن إيواء، موضحة أن لديها ما يكفي من خيام لإيواء أهالي غزة الذين ينام كثيرون منهم في الشوارع ولا نفهم مطلقا منطق منعنا من إدخال خيام وأدوية ومواد غذائية من شأنها أن تغيث أهالي غزة. 

وأضافت "الأونروا" أن عدم فتح معبري زيكيم وإيريز عطل إدخال شاحنات المساعدات ووصولها إلى مختلف مناطق قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأونروا في تصريحات صحفية "نحن منظمة لدينا تفويض أممي بالعمل في الأراضي الفلسطينية ولسنا منظمة عابرة".

وأشارت إلى أن موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بمنع الأونروا استئناف عملها ليس جديدا، كاشفة أن أهالي غزة لم يشعروا بتحسن أوضاعهم بسبب نوعية المساعدات الإنسانية التي تصلهم ومحدوديتها، لافتة إلى أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة لكن لم تصل إلى 600 شاحنة يوميا كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار.

