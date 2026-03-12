بسبب خلافات الجيرة .. القبض على شاب تعدى على طالبة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب بالبحيرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، حيث أمكن تحديد القائمة على التصوير (طالبة – مقيمة بمركز شرطة الدلنجات) وبسؤالها قررت بتضررها من قيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى عليها بالسب لخلافات الجيرة .





أمكن ضبطه (مزارع – مقيم بمركز شرطة الدلنجات) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلاف.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









