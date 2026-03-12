عقب استغاثتها.. القبض على المتهم بتهديد طليقته بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات من طليقها لقيامه بالتعدى عليها والإساءة لها وتهديدها ومحاولته أخذ أنجالها رغماً عنها بأسيوط.





بالفحص أمكن تحديد الشاكية (مُقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ) وبسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) حول حضانة أنجالها لكونه دائم الإساءة لها والتعدى عليها وتهديدها بأخد أنجالها رغماً عنها.





أمكن ضبط (طليق المذكورة) ، وبمواجهته أيد ما سبق وأقر بقيام طليقته بالزواج من أحد الأشخاص وعادت الحضانة له لمدة 6 أشهر ،وعقب طلاقها من زوجها الثانى قامت بأخذ أنجالها مرة أخرة ، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم تعرضه للشاكية وأنجالها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









