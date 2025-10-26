إحباط هجوم إرهابي وتصفية 3 مسلحين في عملية أمنية شمال غربي باكستان

أ ش أ

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في باكستان، إحباط هجوم إرهابي كبير، وتصفية ثلاثة مسلحين خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن بمنطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الأحد/ أنه تم شن العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن المسلحين يخططون لشن هجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة، وقد تم شن عملية تمشيط في المنطقة للقضاء على أية عناصر إرهابية أخرى.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".