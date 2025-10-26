قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان

أعلنت مليشيا الدعم السريع، اليوم الأحد، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، بعد معارك مع الجيش السوداني استمرت لأكثر من عام ونصف من الحصار والاشتباكات العنيفة.

وأوضحت القوات، في بيان رسمي، أنها تمكنت من السيطرة على الفرقة السادسة مشاة، مقر قيادة الجيش وآخر معاقله في المدينة، مشيرةً إلى أن ذلك يعني إحكام قبضتها على كامل إقليم دارفور.

ولم يصدر الجيش السوداني، حتى الآن أي بيان رسمي للتعليق على التطورات الميدانية في الفاشر.

وتعد الفاشر ، من أبرز المدن الاستراتيجية في غرب السودان، وقد شهدت منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023 مواجهات عنيفة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.