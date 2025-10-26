قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يشن حملة مفاجئة على السلاسل التجارية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية حملة مفاجئة على عدد من السلاسل التجارية والسوبرماركت بحي أول وثان المحلة، لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته الميدانية، تفقد المحافظ عددًا من الفروع التجارية الكبرى، واطلع على حركة البيع داخلها ومستوى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وجودتها، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية وتقديم تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن في احتياجاته اليومية، مؤكدًا أن هدف الدولة في هذه المرحلة هو دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهله.

دعم الأسر والعائلات 

وتوقف المحافظ داخل عدد من الفروع للحديث المباشر مع المواطنين، وسألهم بنفسه عن الأسعار وتوافر السلع، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، مؤكدًا أن صوت المواطن هو المقياس الحقيقي لنجاح الأداء التنفيذي، وأن المحافظة ملتزمة بأن تكون على مقربة من الناس في كل ما يمس حياتهم اليومية.

ردع مخالفين 

كما التقى اللواء أشرف الجندي بمديري الفروع والمسؤولين عن إدارات السلاسل التجارية، ووجّههم بضرورة الالتزام الكامل بالتخفيضات المعلنة وعدم المغالاة في الأسعار، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تجاوز من شأنه المساس بحقوق المواطنين أو استقرار الأسواق.

وأكد محافظ الغربية أن الجولات المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ستستمر بشكل يومي ومكثف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بجودة عالية في جميع مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم توسيع منظومة المنافذ الثابتة والمتحركة للوصول إلى جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

وفي ختام جولته، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأضاف أن الجولات الميدانية المكثفة في الشوارع والأسواق تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن استقرار الأسعار ونظافة الشوارع وجهان لجهد واحد هدفه تحقيق رضا المواطن، مؤكدًا أن العمل الميداني سيظل مستمرًا ليلًا ونهارًا لتظل الغربية نموذجًا في الانضباط وجودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

