ضبط 154 جوال دقيق مُدعّم جمعها مُتعهد نقل دقيق داخل مخزن خاص بالغربية | صور

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وعرب الدلتا، من ضبط 154 جوال دقيق مدعم جمعها متعهد نقل دقيق داخل مخزن خاص بمدينة كفرالزيات بما يقرب من 8 أطنان، بغرض بيعها فى السوق السوداء والتربح ماليا بدون وجه حق.

حملات تموينية

جاء ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، و اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية ومنع اى محاولات للاستيلاء على الدعم للعمل على وصول الدعم لمستحقيه .

وكانت قد وردت معلومات دقيقة إلى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، والمهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية، والمقدم هشام ياسين بالإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقتي وسط وغرب الدلتا، تفيد بقيام أحد متعهدي نقل الدقيق البلدي المدعم للمخابز البلدية بدائرة إدارة تموين كفر الزيات بتجميع الدقيق البلدي داخل أحد المخازن بمدينة كفر الزيات.

ردع مخالفين

جرى على الفور تشكيل حملة تموينية مشتركة ضمت أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفر الزيات، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد ١٥٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم أثناء قيام المتعهد بتجميع الدقيق في المخزن، بالمخالفة للقواعد المنظمة لصرف الدقيق للمخابز.

تم التحفظ على الدقيق المضبوط والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شؤونها.