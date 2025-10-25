محافظ الغربية يعلن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع .. ويؤكد على حماية الثروة الحيوانية

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود. وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال التحصين الوقائي والرقابة الوبائية، بما يضمن خلو المزارع من أي أمراض وبائية، وتوفير لحوم وألبان آمنة وصحية للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كل سبل الدعم اللازم لمربي الماشية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

دعم الأسر والعائلات

وأشار اللواء الجندي إلى متابعة أعمال الحملة أولًا بأول، والتنسيق المستمر مع مديرية الطب البيطري وكافة الجهات المعنية، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على أن تصل فرق التحصين إلى جميع القرى والنجوع والمناطق النائية، لتحقيق التغطية الكاملة لحماية ماشية المربين في الريف والمزارع. كما وجه المحافظ بتكثيف جهود التوعية بين المربين بأهمية التحصين، من خلال الندوات الإرشادية، وحملات طرق الأبواب، وتوزيع المواد الدعائية، إلى جانب الاستفادة من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لرفع الوعي المجتمعي.

تحرك خدمي عاجل

من جانبها، أكدت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن المديرية أعدت خطة متكاملة لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة، تشمل توزيع الفرق البيطرية على الوحدات بجميع المراكز والقرى، وتوفير اللقاحات وأدوات التحصين اللازمة، مع الالتزام الكامل بتسجيل عمليات التحصين وترقيم الحيوانات غير المسجلة ضمن قاعدة البيانات الوطنية. وأضافت أن المديرية شكلت لجان متابعة ميدانية لمراقبة معدلات التنفيذ اليومية، والتأكد من التغطية الشاملة خاصة في المناطق الريفية والنجوع البعيدة.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن التحصين هو الدرع الواقية لحماية الثروة الحيوانية من أي مخاطر وبائية، مؤكدة أن اللقاحات المستخدمة آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير البيطرية المعتمدة. ووجهت دعوة إلى جميع المربين بسرعة التوجه إلى الوحدات البيطرية أو التعاون مع الفرق الميدانية لتحصين ماشيتهم، حفاظًا على ثروتهم الحيوانية ومصدر رزقهم، مشددة على أن مديرية الطب البيطري مستمرة في تقديم كل الدعم الفني والإرشادي للمربين حتى تحقق الحملة أهدافها كاملة.