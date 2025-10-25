قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
ميليشيات غزة الجديدة.. تحالف مسلح يواجه حركة حماس برعاية إسرائيلية
اجتماع بين ترامب وتميم ورئيس الوزراء القطري بالطائرة الرئاسية في قاعدة سلاح الجو بالدوحة
أعلى سعر صرف للدولار الآن مقابل الجنيه
بن شرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز
هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص
مدير الكرة بالإسماعيلي: زيارة المحافظ منحت اللاعبين دفعة قوية وننتظر دعم الجماهير
أول تحرك برلماني بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع اقتراب الشتاء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يشيد بجهود “التربية والتعليم” في نشر ثقافة النظافة

الغربية أحمد علي

أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجهود مديرية التربية والتعليم في تنفيذ حملة متميزة لتزيين أسوار المديرية، تتضمن رسومات توعوية تهدف إلى نشر ثقافة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن، والتأكيد على أهمية عدم إلقاء المخلفات في الشوارع والمناطق العامة.

توجيهات محافظ الغربية 

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير للأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتوجيه التربية الفنية بالمديرية، والمعلمين المشاركين في تنفيذ الأعمال الفنية، تقديراً لجهودهم في تعزيز الوعي المجتمعي وغرس القيم الإيجابية لدى الطلاب والمواطنين على حد سواء.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مثل هذه المبادرات تسهم في الارتقاء بالذوق العام، وتدعم جهود المحافظة في الحفاظ على النظافة والجمال الحضاري، مشيراً إلى أن المدرسة تمثل نواة أساسية لبناء السلوك الإيجابي لدى الأجيال القادمة، وأن إشراك الطلاب والمعلمين في حملات التوعية يعد أحد أنجح سبل غرس الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.

دعم الأسر والعائلات 

وشدد محافظ الغربية على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التربوية والمجتمعية التي تعزز قيم الانضباط والسلوك الحضاري، موجهاً بتعميم تلك التجربة المتميزة في باقي الإدارات التعليمية لتكون نموذجاً يحتذى به في التعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء القارة الإفريقية وأبرز القادة الدينيين لتخفيف حدة النزاعات

شيخ الأزهر يستقبل «محمد إيسوفو» رئيس النيجر الأسبق عضو مجلس حكماء المسلمين لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك

شيخ الأزهر يستقبل «محمد إيسوفو» رئيس النيجر الأسبق لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك

خالد الجندي

خالد الجندي يوضح الفرق بين "تاب وآب وأناب" ويكشف عمق البيان القرآني

بالصور

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

