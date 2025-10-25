محافظ الغربية يشيد بجهود “التربية والتعليم” في نشر ثقافة النظافة

أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجهود مديرية التربية والتعليم في تنفيذ حملة متميزة لتزيين أسوار المديرية، تتضمن رسومات توعوية تهدف إلى نشر ثقافة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن، والتأكيد على أهمية عدم إلقاء المخلفات في الشوارع والمناطق العامة.

توجيهات محافظ الغربية

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير للأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتوجيه التربية الفنية بالمديرية، والمعلمين المشاركين في تنفيذ الأعمال الفنية، تقديراً لجهودهم في تعزيز الوعي المجتمعي وغرس القيم الإيجابية لدى الطلاب والمواطنين على حد سواء.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مثل هذه المبادرات تسهم في الارتقاء بالذوق العام، وتدعم جهود المحافظة في الحفاظ على النظافة والجمال الحضاري، مشيراً إلى أن المدرسة تمثل نواة أساسية لبناء السلوك الإيجابي لدى الأجيال القادمة، وأن إشراك الطلاب والمعلمين في حملات التوعية يعد أحد أنجح سبل غرس الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.

دعم الأسر والعائلات

وشدد محافظ الغربية على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التربوية والمجتمعية التي تعزز قيم الانضباط والسلوك الحضاري، موجهاً بتعميم تلك التجربة المتميزة في باقي الإدارات التعليمية لتكون نموذجاً يحتذى به في التعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.