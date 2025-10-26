قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
محافظ الغربية يُشارك مع معلمي الغربية في حملة تزيين الأسوار.. ويوجّه بتعميم المبادرة بالإدارات التعليمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، مساء اليوم، العاملين بمديرية التربية والتعليم وطلاب المدارس في فعاليات حملة “تزيين الأسوار”، التي أطلقتها المديرية بهدف نشر الوعي بأهمية النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال تواجده أشاد المحافظ بما شاهده من لوحات فنية مبهرة جسدت جهود المعلمين في التعبير عن القيم الإيجابية والوعي البيئي، مؤكداً أن هذا الجهد الراقي يعكس ما تتميز به مدارس الغربية من روح إبداعية وحرص على غرس قيم الجمال والنظافة في نفوس الأجيال الجديدة.

دعم الأسر والعائلات 

ووجّه اللواء أشرف الجندي خالص شكره وتقديره إلى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفريق التوجيه الفني للتربية الفنية، وجميع المشاركين في تنفيذ هذه الرسومات التوعوية التي تبرز الدور التربوي للمؤسسة التعليمية في بناء الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن “الوعي يبدأ من المدرسة، فهي المكان الذي يتعلم فيه الطالب قيمة النظام والانضباط والحفاظ على بيئته ووطنه”.

كما أكد محافظ الغربية أن مثل هذه المبادرات تمثل صورة حقيقية للتكامل بين التعليم والمجتمع، وتأتي متوافقة مع جهود المحافظة المستمرة في دعم مبادرات النظافة والتجميل ورفع الوعي البيئي بين المواطنين، موجهاً بتعميم التجربة على جميع الإدارات التعليمية لتكون نموذجاً يحتذى به في تعزيز المشاركة المجتمعية.

وأضاف الجندي أن المحافظة تضع دعم المبادرات الإبداعية على رأس أولوياتها، لأنها تسهم في تنمية روح الانتماء وترسيخ السلوك الإيجابي، مشدداً على أن أي عمل فني أو توعوي نابع من فكر الطلاب والمعلمين يعكس وعياً حقيقياً يتجاوز حدود المدرسة ليصل إلى المجتمع بأكمله، ويُسهم في بناء أجيال قادرة على الحفاظ على مكتسبات الوطن وتقدير قيمة الجمال والنظام.

في ختام جولته، حرص محافظ الغربية على التقاط الصور التذكارية مع المعلمين المشاركين، موجهاً إليهم التحية على ما قدموه من جهد وإبداع، ومؤكداً أن ما شاهده اليوم يعكس ما يتميز به أبناء الغربية من وعي وثقافة وحب للوطن.

كما شدد على استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالمظهر العام ونشر ثقافة النظافة والتجميل في مختلف مدن وقرى المحافظة، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.

دعم الأسر والعائلات اخبار محافظة الغربية مدارس طلاب وطالبات

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

