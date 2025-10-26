محافظ الغربية يُشارك مع معلمي الغربية في حملة تزيين الأسوار.. ويوجّه بتعميم المبادرة بالإدارات التعليمية

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، مساء اليوم، العاملين بمديرية التربية والتعليم وطلاب المدارس في فعاليات حملة “تزيين الأسوار”، التي أطلقتها المديرية بهدف نشر الوعي بأهمية النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال تواجده أشاد المحافظ بما شاهده من لوحات فنية مبهرة جسدت جهود المعلمين في التعبير عن القيم الإيجابية والوعي البيئي، مؤكداً أن هذا الجهد الراقي يعكس ما تتميز به مدارس الغربية من روح إبداعية وحرص على غرس قيم الجمال والنظافة في نفوس الأجيال الجديدة.

دعم الأسر والعائلات

ووجّه اللواء أشرف الجندي خالص شكره وتقديره إلى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفريق التوجيه الفني للتربية الفنية، وجميع المشاركين في تنفيذ هذه الرسومات التوعوية التي تبرز الدور التربوي للمؤسسة التعليمية في بناء الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن “الوعي يبدأ من المدرسة، فهي المكان الذي يتعلم فيه الطالب قيمة النظام والانضباط والحفاظ على بيئته ووطنه”.

كما أكد محافظ الغربية أن مثل هذه المبادرات تمثل صورة حقيقية للتكامل بين التعليم والمجتمع، وتأتي متوافقة مع جهود المحافظة المستمرة في دعم مبادرات النظافة والتجميل ورفع الوعي البيئي بين المواطنين، موجهاً بتعميم التجربة على جميع الإدارات التعليمية لتكون نموذجاً يحتذى به في تعزيز المشاركة المجتمعية.

وأضاف الجندي أن المحافظة تضع دعم المبادرات الإبداعية على رأس أولوياتها، لأنها تسهم في تنمية روح الانتماء وترسيخ السلوك الإيجابي، مشدداً على أن أي عمل فني أو توعوي نابع من فكر الطلاب والمعلمين يعكس وعياً حقيقياً يتجاوز حدود المدرسة ليصل إلى المجتمع بأكمله، ويُسهم في بناء أجيال قادرة على الحفاظ على مكتسبات الوطن وتقدير قيمة الجمال والنظام.

في ختام جولته، حرص محافظ الغربية على التقاط الصور التذكارية مع المعلمين المشاركين، موجهاً إليهم التحية على ما قدموه من جهد وإبداع، ومؤكداً أن ما شاهده اليوم يعكس ما يتميز به أبناء الغربية من وعي وثقافة وحب للوطن.

كما شدد على استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالمظهر العام ونشر ثقافة النظافة والتجميل في مختلف مدن وقرى المحافظة، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.