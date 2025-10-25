شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، من إخماد حريق هائل بمطعم شهير إثر ماس كهربائي مفاجىء مما أدى إلى احتراق جزء من محتوياته دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حزب واقعة اشتعال النيران بمطعم ماكولات شهير بعمارات الأوقاف بشارع البحر بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي مفاجىء تسبب في اختراق جزء من محتوياته المطعم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.