التعادل السلبي يحسم مباراة حرس الحدود وغزل المحلة

حسم التعادل السلبي مباراة حرس الحدود وغزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الكلية الحربية في الجولة الثاني عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح حرس الحدود عن طريق النجيلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح في الدقيقة ٦.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح غزل المحلة من ركلة ركنية على رأس عموري الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى في الدقيقة ٣١.

انفراد تام من أشرف مجدي لاعب غزل المحلة الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيسر في الدقيقة ٩٠.