غدر الزمان.. ضبط عاطلين أنهيا حياة شاب وألقيا جثـ ـته بطريق المحلة _ كفر الشيخ

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية منذ قليل من ضبط عاطلين أنهوا حياة شاب بواسطة استخدام أدوات حادة والشوم ووثقوه بالحبال للتخلص منه والاستيلاء علي متعلقاته كما وضعوه جثته داخل شيكارة بطريق "المحلة ـ بيلا" وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الشاب "ا.م"25 سنة بتغيبه عن منزل عقب خروجه لعمله في ظروف غامضة وبعد عدة أيام علموا بالعثور علي جثته داخل شيكارة بنطاق مركز بيلا بنطاق محافظة كفر الشيخ.



ونظرا للخطورة الواقعة كونها تعد علي نفس البشرية أوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن كفر الشيخ لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها .

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتفريغ كاميرات مراقبة بخط سير الطريق الزراعي الواصل بين مدينتي "المحلة ـ بيلا" .

كما تم تحديد هوية الجناة وهما "م.ن" و"اب" عاطلين لهما كارت معلومات وتمكن الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.