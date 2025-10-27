الغربية .. إخلاء سبيل الأم المتهمة بالاعتداء بالضرب علي أطفالها بطنطا

قررت جهات التحقيق بنيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم اخلاء سبيل الأم المتهمه في واقعة الاعتداء علي اطفالها داخل الحمام بشقتها بطنطا نظرا لقدم واقعة فيديو وانتقال الحضانة إلي الأب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة

وكانت النيابة العامة وجهت بسماع أقوال والدة الاطفال وشهود عيان من الجيران بمحل إقامتها فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في تحديد هوية السيدة عقب تسريبها مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وضبطت كما تم اقتيادها.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع واقعة اعتداء سيدة علي اطفالها بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهمه

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعه من ضبط المتهمه وعرضها علي جهات التحقيق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.