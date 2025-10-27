قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
مصدر بالزمالك ينفي عدم حصول فيريرا على مستحقاته.. تفاصيل
أخبار التوك شو: الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا.. ومفاجأة فى أسعار الذهب اليوم
محافظات

الغربية .. إخلاء سبيل الأم المتهمة بالاعتداء بالضرب علي أطفالها بطنطا

الطفلة الضحية بالغربية
الطفلة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق بنيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم اخلاء سبيل الأم المتهمه في واقعة الاعتداء علي اطفالها داخل الحمام بشقتها بطنطا نظرا لقدم واقعة فيديو وانتقال الحضانة إلي الأب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة 

وكانت النيابة العامة وجهت بسماع أقوال والدة الاطفال وشهود عيان من الجيران بمحل إقامتها فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في تحديد هوية السيدة عقب تسريبها مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وضبطت كما تم اقتيادها.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع واقعة اعتداء سيدة علي اطفالها بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهمه

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد أحمد جمعه من ضبط المتهمه وعرضها علي جهات التحقيق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

