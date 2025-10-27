قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الغربية تحصد المركز الثاني جمهوريًا في 100 يوم صحة.. 4.7 مليون خدمة طبية للمواطنين

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية ضمن مبادرة “100 يوم صحة” لعام 2025، والتي نُفذت خلال الفترة من 15 يوليو حتى 22 أكتوبر 2025 داخل قرى ومدن المحافظة، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل محافظة الغربية في مجال الخدمات الصحية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت على مدار مئة يوم متواصلة من العمل الميداني الجاد، حيث تم تقديم أكثر من 4 ملايين و780 ألف خدمة طبية متنوعة للمواطنين، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتثقيف الصحي، إلى جانب تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بهدف ضمان وصول الخدمة إلى كل مواطن في مختلف أنحاء المحافظة.

تحرك أمني عاجل 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية متكاملة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع ربوع مصر.

وأضاف المحافظ أن ما تحقق في مبادرة “100 يوم صحة” يجسد روح التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والطبية، معربًا عن خالص شكره وتقديره للدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولكافة الأطباء والفرق الطبية والعاملين في القطاع الصحي، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في تقديم خدمة طبية متميزة تراعي الدقة والإنسانية في آن واحد.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي القطاع الصحي اهتمامًا غير مسبوق، مشددًا على أن محافظة الغربية ستواصل دعمها الكامل لمبادرات الصحة العامة، لضمان استمرار التميز وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية خلال المراحل المقبلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن فرق المبادرات الرئاسية بالمحافظة قدمت 773,973 خدمة من خلال 220 فريقًا طبيًا ثابتًا ومتحركًا بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، إلى جانب تقديم 2,711,519 خدمة علاجية داخل المستشفيات، وتقديم خدمات القوافل العلاجية لما يزيد عن 17,260 مواطنًا، بالإضافة إلى 673,715 خدمة بالرعاية الأولية، وتقديم 351,502 خدمة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن أكثر من 188 ألف خدمة تثقيفية وصحية للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن العمل داخل مبادرة “100 يوم صحة” اعتمد على منظومة دقيقة من المتابعة الميدانية والتسجيل الإلكتروني لضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين، مع التركيز على دور الرائدات الريفيات وفرق التواصل المجتمعي في توعية الأسر داخل القرى والمناطق النائية.

وأضاف أن المديرية كثّفت كذلك من جهودها في تنفيذ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية العاجلة بالمجان، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، بما في ذلك التطعيمات الروتينية للأطفال، والرعاية الأساسية للأمهات والأطفال، ومراقبة الأغذية وصحة البيئة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور حسين فتوح، مدير إدارة المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالغربية، أن عدد الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية خلال فترة المبادرة بلغ أكثر من 796,028 خدمة، حيث جاءت مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في الصدارة بـ 323,144 خدمة، تلتها مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي بعدد 245,833 سيدة مستفيدة، ثم مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بـ 227,430 خدمة، إضافة إلى الكشف على 20,990 طفلًا حديث الولادة ضمن مبادرة ضعف السمع، وفحص 12,851 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، إلى جانب تقديم 22,190 خدمة ضمن مبادرة رعاية المسنين، و2,333 خدمة في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم محافظ الغربية تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق من نتائج مشرفة هو نتاج جهد جماعي متكامل، مضيفًا: الغربية بتتغير بيكم، وبجهود المخلصين من أبناء المحافظة في كل القطاعات، نُواصل العمل بروح الفريق من أجل مواطن يستحق أفضل خدمة وأرقى رعاية.”

اخبار محافظة الغربية عروس الدلتا القطاع الخاص دعم الأسر والعائلات النيابة العامة

