رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا عن الخطة التنفيذية لتنفيذ مبادرة "100 يوم رياضة"

استعرض الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، التقرير المفصل المُقدم من إدارة رعاية الطلاب حول أنشطة الجامعة وخطتها لدعم مبادرة "100 يوم رياضة"، والفاعليات الرياضية المُقرر تنظيمها طوال العام الدراسي 2025/2026م .

تفاصيل الاجتماع

وأكد التقرير على جاهزية الجامعة لتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني واللياقة البدنية بين الطلاب، وتشمل الفاعليات التي ستُنظمها الجامعة دعماً للمبادرة، إطلاق دوري رياضي متكامل ومسابقات متنوعة في مختلف الألعاب والرياضات، ومن المقرر أن يشارك في هذه المسابقات طلاب من جميع كليات الجامعة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتنمية المواهب الطلابية.

دعم رئيس جامعة طنطا

وأشار الدكتور محمد حسين إلى أن دعم الجامعة لمبادرة "100 يوم رياضة" يأتي في إطار دورها المجتمعي والتعليمي الشامل، الذي لا يقتصر على التفوق الأكاديمي، بل يمتد ليشمل بناء شخصية الطالب المتكاملة صحياً وبدنياً، مؤكداً أن حرص الجامعة على دعم مبادرة '100 يوم رياضة' من خلال نهج شامل ومستدام تتبناه الجامعة طوال العام الأكاديمي 2025/2026."

تحسين الخطة

أضاف رئيس الجامعة أن الخطة التي تم اعتمادها تضمن أن تصبح الممارسة الرياضية جزءاً أساسياً من الحياة الجامعية، من خلال تنظيم الدوريات والمسابقات بمشاركة طلاب من كافة الكليات بهدف اكتشاف المواهب، وتعزيز روح المنافسة الشريفة، ونشر ثقافة اللياقة البدنية التي تنعكس إيجاباً على التحصيل الأكاديمي والصحة النفسية للطلاب، مؤكدا أن جميع الفاعليات ستتم تحت اشراف الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية في الجامعة ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.