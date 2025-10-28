محافظ الغربية يتابع الحملات المكبرة على الأسواق

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة لضبط الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية داخل المحال التجارية والسوبر ماركت، موجهًا بتكثيف أعمال الرقابة اليومية لضمان سلامة المنتجات الغذائية والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة وعدم استغلال المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدولة لضبط المنظومة ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسواق هو أحد أهم أولويات المحافظة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات البسيطة.

ردع المخالفين

كما وجّه اللواء أشرف الجندي بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء و مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية لتكثيف الجهود الميدانية، وضبط أي مخالفات تتعلق بصلاحية السلع أو تخزينها أو تداولها بطريقة غير آمنة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يضر بصحة المواطن أو يخل بالاستقرار المجتمعي.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار المحافظ إلى متابعته على مدار الساعة نتائج الحملات المنفذة في مختلف المراكز، مشيرا الي ان المحافظة تقوم برصد الموقف أولًا بأول لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام برفع جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.