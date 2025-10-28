ارتباك في حركة النقل والمواصلات بسبب انقلاب سيارة مواد غذائية بخط"طنطا ـ المحلة "

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ المحلة " بمحافظة الغربية صباح اليوم ارتباكا في حركة النقل والمواصلات بسبب انقلاب سيارة ميكروباص بخط "طنطا ـ المحلة " إثر السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من غرفة عمليات طوارىء المرور يفيد بانقلاب سيارة نقل تحمل كميات من المواد الغذائية بنطاق خط "طنطا ـ المحلة " الزراعي .

تحرك عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث.

تسيير حركة الطريق

كما تم تسيير حركة الطريق والنقل المواصلات عقب توقفها لأكثر من 30 دقيقة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.