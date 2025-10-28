قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
نقيب الفلاحين: خبراء أثبتوا أن قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية ونفسية
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
أطول كسوف كلي للشمس يزين سماء الأقصر في حدث فلكي نادر.. متى يحدث؟
الرئيس السيسي يستقبل وفد مجلس الكنائس العالمي
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالسطو المسلح على جواهرجي خليجي وسرقة 5 كيلو ذهب
نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات
الاحتلال يريد خرق الهدنة.. نتنياهو يبحث مع المؤسسة الأمنية الرد على حماس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتابع خطة الاستعداد لموسم الأمطار

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم، ، جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطة الاستعداد، وموقف أعمال تطهير شبكات الصرف والمصارف والبالوعات بنطاق المراكز والمدن، لضمان انسياب حركة المياه وسرعة تصريفها في حال سقوط الأمطار، في إطار تنفيذ تكليفات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحرص محافظة الغربية على ضمان الجاهزية الكاملة لموسم الأمطار.

توجيهات محافظ الغربية 

واستعرض المحافظ التقارير الواردة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الري، والتي تضمنت معدلات تنفيذ خطة تطهير الشبكات والمصارف وخطط توزيع فرق الصيانة والطوارئ على مستوى المحافظة، موجهاً بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتطهير قبل بدء موسم الشتاء بفترة كافية، والمتابعة اليومية لأعمال التسليك وتنظيف البالوعات خاصة بالمناطق الحيوية وأماكن تمركز الخدمات.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية استمرار التنسيق الميداني بين شركة المياه والهيئة القومية وقطاع الري، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مؤكداً أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة أعمال التطهير من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك لضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية لكافة المعدات.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد محافظ الغربية أن الحفاظ على كفاءة شبكات الصرف وتطهيرها المستمر يُعد من أولويات العمل التنفيذي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ التكليفات بدقة، لضمان عبور موسم الأمطار دون أي تأثير على حياة المواطنين أو على المرافق والخدمات العامة.

كما وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع أي معوقات تظهر أثناء أعمال التطهير أو الصيانة، وتكثيف المتابعة من قبل رؤساء المراكز والمدن للتأكد من انتظام العمل، مشدداً على أن الجاهزية المسبقة خير من التدخل اللاحق، وأن التخطيط الاستباقي هو الضمان الحقيقي لسلامة المواطنين.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تعمل بروح الفريق الواحد بين جميع القطاعات المعنية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الاستعداد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء في تحقيق أعلى درجات الجاهزية لحماية المواطنين والمنشآت من أي تقلبات جوية محتملة.

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

رئيس جامعة بني سويف

بالزي الرياضي رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة

افتتاح المبنى الإدارى بهندسة الأزهر

محافظ قنا يفتتح المبنى الإداري الجديد لكلية هندسة الأزهر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع خطة الاستعداد لموسم الأمطار

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

