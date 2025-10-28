محافظ الغربية يتابع خطة الاستعداد لموسم الأمطار

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم، ، جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطة الاستعداد، وموقف أعمال تطهير شبكات الصرف والمصارف والبالوعات بنطاق المراكز والمدن، لضمان انسياب حركة المياه وسرعة تصريفها في حال سقوط الأمطار، في إطار تنفيذ تكليفات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحرص محافظة الغربية على ضمان الجاهزية الكاملة لموسم الأمطار.

توجيهات محافظ الغربية

واستعرض المحافظ التقارير الواردة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الري، والتي تضمنت معدلات تنفيذ خطة تطهير الشبكات والمصارف وخطط توزيع فرق الصيانة والطوارئ على مستوى المحافظة، موجهاً بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتطهير قبل بدء موسم الشتاء بفترة كافية، والمتابعة اليومية لأعمال التسليك وتنظيف البالوعات خاصة بالمناطق الحيوية وأماكن تمركز الخدمات.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية استمرار التنسيق الميداني بين شركة المياه والهيئة القومية وقطاع الري، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، مؤكداً أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة أعمال التطهير من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك لضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية لكافة المعدات.

وأكد محافظ الغربية أن الحفاظ على كفاءة شبكات الصرف وتطهيرها المستمر يُعد من أولويات العمل التنفيذي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ التكليفات بدقة، لضمان عبور موسم الأمطار دون أي تأثير على حياة المواطنين أو على المرافق والخدمات العامة.

كما وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع أي معوقات تظهر أثناء أعمال التطهير أو الصيانة، وتكثيف المتابعة من قبل رؤساء المراكز والمدن للتأكد من انتظام العمل، مشدداً على أن الجاهزية المسبقة خير من التدخل اللاحق، وأن التخطيط الاستباقي هو الضمان الحقيقي لسلامة المواطنين.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تعمل بروح الفريق الواحد بين جميع القطاعات المعنية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الاستعداد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء في تحقيق أعلى درجات الجاهزية لحماية المواطنين والمنشآت من أي تقلبات جوية محتملة.