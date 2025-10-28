اكتشاف هيكل تمساح ضخم من فصيلة الديناصورات في الصحراء الغربية

كشفت دراسة علمية حديثة أعدها فريق من جامعة أسيوط عن العثور على هيكل تمساح ضخم ينتمي إلى فصيلة الديناصورات في الصحراء الغربية، في اكتشاف يُعد من أهم الاكتشافات الحفرية التي تلقي الضوء على تطور الحياة في العصور القديمة بمصر.

دلالة تطورية هامة

وقالت الدكتورة سارة صابر، المدرس المساعد بجامعة أسيوط والمؤلف الأول للدراسة، إن هذا الاكتشاف يحمل صفات تطورية مميزة لعائلة الديناصورات، موضحة أن تلك الكائنات كانت تعيش في مصر منذ نحو 80 مليون عام.

وأضافت خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الهيكل المكتشف يُعد دليلاً على مرحلة انتقالية في تطور الزواحف القديمة، ما يساهم في فهم السلالات التطورية للديناصورات بشكل أكثر دقة.

تأكيد على الأصل الإفريقي للديناصورات

وأوضحت أن هذا التمساح انتقل من البيئة البحرية الضحلة إلى البيئة المائية العميقة بعد انقراض الديناصورات، ما يعكس قدرة هذه الكائنات على التكيّف مع التغيرات البيئية الكبرى التي شهدها كوكب الأرض في تلك الحقبة.

وأشارت إلى أن الاكتشاف يؤكد ما توصلت إليه دراسات سابقة من أن أصل الديناصورات كان في قارة إفريقيا، مؤكدة أن مثل هذه الاكتشافات تسهم في رسم صورة أوضح لملامح الحياة في العصور السحيقة، وتُعزز مكانة مصر على خريطة الاكتشافات الحفرية العالمية.