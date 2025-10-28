قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
وزير الرياضة يكشف لـ صدي البلد عن حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي
رقص بملابس خادشة.. القبض على بلوجر جديدة في الإسكندرية
تقرير.. لماذا يقع الفرنسيون في غرام المصري القديم حتى اليوم؟
وزارة الصناعة: معرض سلبي لعرض الاحتياجات الاستيرادية وقدرات التصنيع المحلي
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

أمن الغربية يفحص واقعة الاعتداء على سيدة أرملة وأبنائها بكفر الزيات

لحظة الاعتداء على سيدة وابنائهم بالغربية
الغربية أحمد علي

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من جهودها في فحص فيديو متداول حول واقعة الاعتداء على أرملة وأبنائها أثناء ركوب ميكروباص بموقف دلبشان بمركز كفر الزيات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق .

تحرك عاجل 


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا فيديو الاعتداء على السيدة بالضرب والسب والقذف وبرفقتها أبناؤها أثناء تواجدهم بموقف قرية دلبشان التابعة لمركز كفر الزيات.

اعتداء علي سيدة وأبنائها 


في ذات السياق شكل فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والمقدم أحمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي كفر الزيات وبسيون سعيا في تحديد هوية المعتدي.


الجدير بالذكر أن تلك الواقعة تسببت في إصابة السيدة وأبنائها جراء الاعتداء عليهم بشكل مفاجئ لخلاف علي أولوية الركوب بموقف قرية دلبشان المذكور .

اخبار محافظة الغربية واقعة الاعتداء دلبشان موقف دلبشان كفر الزيات

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الحاجة نبيلة تقبل عمرو أديب

الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو

لحظة الاعتداء على سيدة وابنائهم بالغربية

أمن الغربية يفحص واقعة الاعتداء على سيدة أرملة وأبنائها بكفر الزيات

صورة أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارتين بالغربية

بسبب إفتراش فاترينه سجائر.. القبض على المتهم بالتعدى على شخص ووالده بالدقهلية

بسبب فاترينة سجائر.. القبض على متهم بالتعدى على شخص ووالده بالقليوبية

بالصور

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

