أمن الغربية يفحص واقعة الاعتداء على سيدة أرملة وأبنائها بكفر الزيات

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من جهودها في فحص فيديو متداول حول واقعة الاعتداء على أرملة وأبنائها أثناء ركوب ميكروباص بموقف دلبشان بمركز كفر الزيات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق .

تحرك عاجل



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا فيديو الاعتداء على السيدة بالضرب والسب والقذف وبرفقتها أبناؤها أثناء تواجدهم بموقف قرية دلبشان التابعة لمركز كفر الزيات.

اعتداء علي سيدة وأبنائها



في ذات السياق شكل فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والمقدم أحمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي كفر الزيات وبسيون سعيا في تحديد هوية المعتدي.



الجدير بالذكر أن تلك الواقعة تسببت في إصابة السيدة وأبنائها جراء الاعتداء عليهم بشكل مفاجئ لخلاف علي أولوية الركوب بموقف قرية دلبشان المذكور .