قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
نقيب الفلاحين: خبراء أثبتوا أن قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية ونفسية
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
أطول كسوف كلي للشمس يزين سماء الأقصر في حدث فلكي نادر.. متى يحدث؟
الرئيس السيسي يستقبل وفد مجلس الكنائس العالمي
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالسطو المسلح على جواهرجي خليجي وسرقة 5 كيلو ذهب
نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات
الاحتلال يريد خرق الهدنة.. نتنياهو يبحث مع المؤسسة الأمنية الرد على حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قدمت 5 ملايين خدمة.. الغربية تحصد المركز الثاني في مبادرة 100 يوم صحة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية ضمن مبادرة “100 يوم صحة” لعام 2025، والتي نُفذت خلال الفترة من 15 يوليو حتى 22 أكتوبر 2025 داخل قرى ومدن المحافظة، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل محافظة الغربية في مجال الخدمات الصحية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت على مدار مئة يوم متواصلة من العمل الميداني الجاد، حيث تم تقديم أكثر من 4 ملايين و780 ألف خدمة طبية متنوعة للمواطنين، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتثقيف الصحي، إلى جانب تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بهدف ضمان وصول الخدمة إلى كل مواطن في مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية متكاملة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع ربوع مصر.

تحسين خدمات الصحية

وأضاف المحافظ أن ما تحقق في مبادرة “100 يوم صحة” يجسد روح التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والطبية، معربًا عن خالص شكره وتقديره للدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولكافة الأطباء والفرق الطبية والعاملين في القطاع الصحي، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في تقديم خدمة طبية متميزة تراعي الدقة والإنسانية في آن واحد.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي القطاع الصحي اهتمامًا غير مسبوق، مشددًا على أن محافظة الغربية ستواصل دعمها الكامل لمبادرات الصحة العامة، لضمان استمرار التميز وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية خلال المراحل المقبلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن فرق المبادرات الرئاسية بالمحافظة قدمت 773,973 خدمة من خلال 220 فريقًا طبيًا ثابتًا ومتحركًا بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، إلى جانب تقديم 2,711,519 خدمة علاجية داخل المستشفيات، وتقديم خدمات القوافل العلاجية لما يزيد عن 17,260 مواطنًا، بالإضافة إلى 673,715 خدمة بالرعاية الأولية، وتقديم 351,502 خدمة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن أكثر من 188 ألف خدمة تثقيفية وصحية للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن العمل داخل مبادرة “100 يوم صحة” اعتمد على منظومة دقيقة من المتابعة الميدانية والتسجيل الإلكتروني لضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين، مع التركيز على دور الرائدات الريفيات وفرق التواصل المجتمعي في توعية الأسر داخل القرى والمناطق النائية.

وأضاف أن المديرية كثّفت كذلك من جهودها في تنفيذ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية العاجلة بالمجان، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، بما في ذلك التطعيمات الروتينية للأطفال، والرعاية الأساسية للأمهات والأطفال، ومراقبة الأغذية وصحة البيئة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور حسين فتوح، مدير إدارة المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالغربية، أن عدد الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية خلال فترة المبادرة بلغ أكثر من 796,028 خدمة، حيث جاءت مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في الصدارة بـ 323,144 خدمة، تلتها مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي بعدد 245,833 سيدة مستفيدة، ثم مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بـ 227,430 خدمة، إضافة إلى الكشف على 20,990 طفلًا حديث الولادة ضمن مبادرة ضعف السمع، وفحص 12,851 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، إلى جانب تقديم 22,190 خدمة ضمن مبادرة رعاية المسنين، و2,333 خدمة في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

واختتم محافظ الغربية تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق من نتائج مشرفة هو نتاج جهد جماعي متكامل، مضيفًا: الغربية بتتغير بيكم، وبجهود المخلصين من أبناء المحافظة في كل القطاعات، نُواصل العمل بروح الفريق من أجل مواطن يستحق أفضل خدمة وأرقى رعاية.”

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات خدمات صحية مبادرة 100 يوم مستشفيات حكوميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

بالزي الرياضي رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة

افتتاح المبنى الإدارى بهندسة الأزهر

محافظ قنا يفتتح المبنى الإداري الجديد لكلية هندسة الأزهر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع خطة الاستعداد لموسم الأمطار

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد