جنايات طنطا تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة محامي إلي فضيلة المفتي

أصدر رئيس جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بإحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة محامي والقاء جثته بوسط الزراعات إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في اعدامه .

قرار قضائي عاجل

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية تمكنوا من ضبط المتهم بإنهاء حياة محامي في العقد الخامس من عمره بقصد سرقته بالأكراه والقاء بجثته وسط الزراعات بنطاق قرية سبطاس بمركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حجز المتهم علي ذمة التحريات .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أهالي قرية سبطاس بالعثور علي جثة محامي يدعي "ساهر .م" 45 سنة غارقا بدمائه وسط الزراعات بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل أمنيا

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ونظرا لخطورة الواقعة كونها اعتداء علي نفس بشرية اوصي مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عاصم بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف و المقدم محمد عميرة مفتش مباحث مركز طنطا لكشف غموض واقعة وتحديد هوية الجاني .

وباشر الرائد محمد العسال جهوده مع فريق البحث بتحديد علاقات المجني عليه مع زملائه وجيرانه وتفريغ كاميرات بموقع الحادث فضلا عن فحص القضايا التي تولاها مؤخرا للوقوف علي هوية الجاني وضبطه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.