محافظات

الغربية .. ضبط صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم في حملة تموينية بطنطا

الغربية أحمد علي

تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، من ضبط صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم بمدينة طنطا، جمع 76 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات، بالمخالفة للقانون الذي يحظر تجميع البطاقات داخل المخابز.

حملة تموينية 

جاءت الحملة برئاسة المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، والمهندس ناصر عفيفى وكيل المديرية، وبمشاركة مفتشى الرقابة التموينية، ضمن خطة تفتيش شاملة استهدفت المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية، بهدف مراقبة جودة الخدمات المقدمة، والكشف عن أي تجاوزات تمس منظومة الدعم.

أمن الغربية 

وخلال أعمال التفتيش في  مناطق حى أول طنطا، تم رصد أحد المخابز الذي يمتلكه المتهم، وعُثر بحوزته على 76 بطاقة تموينية قام بتجميعها بغرض استخدامها في عمليات صرف وهمية للخبز والاستيلاء على أموال الدعم المخصص لأصحاب البطاقات، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال صرف كميات كبيرة من الخبز على الورق، دون أن تصل فعليًا إلى المواطنين، مما يعد استيلاءً مباشرًا على أموال الدعم الحكومي.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالف.

تأتي هذه الجهود في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى توفير رغيف خبز عالِ الجودة بسعر مدعوم للمواطنين المستحقين، والتصدي الحاسم لكل أشكال الفساد أو التحايل على منظومة الدعم.

