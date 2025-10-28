قوات الإحتلال تفجر منزلا في حي الهدف بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة

فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، مساء اليوم الثلاثاء، منزلاً في حي الهدف بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال فجرت منزلاً في الحي، حيث سمع صوت انفجار قوي، وتصاعدت أعمدة الدخان.



وكانت قوات الاحتلال إعتقلت صباح اليوم شابين من منزلهما في حي الجابريات بمدينة جنين، تزامنا مع عملية اغتيال ثلاثة شبان في قرية كفر قود غرب جنين.



وفى سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس ، من بينها بلدة قصرة جنوبا، وقرية برقة شمال غرب المدينة، كما اقتحمت مخيمي عسكر الجديد والقديم، وأجرت جولة استفزازية في شوارعها قبل انسحابها.