قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترقية 14 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 22 مدرسا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثانية للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من داليا عزت محمد الشعراوي بكلية الطب، عرفه محمد عرفه خطاب، سامى منصور عبد الله الصفتى بكلية طب الأسنان، علياء على زكريا على بكلية الحقوق، شامل محمد محى الدين عطيه، رشا سليم فرحات الصيرفى بكلية الزراعة، هبه على زين العابدين منير بكلية التمريض، رشا عادل جابر الماحى بكلية العلوم.

توجيهات محافظ الغربية 

ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد عبد الهادي محمد شامه، أحمد عبد الحميد متولى أبو عمرو، هويدا محمود محمد مختار عبد ربه بكلية الطب، نانسي سليمان أحمد فرغل بكلية طب الأسنان، الشيماء حمدي اسماعيل عيش بكلية الحاسبات والمعلومات، ولاء عبد المجيد محمد أبو شنب بكلية العلوم.

ترقية أعضاء هيئة التدريس 

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من نهال حاتم سعد محمد عامر، محمد محمود رمضان عبد الرازق، مصطفى محمود السيد ابراهيم، أحمد محسن عبد الصمد ابو شريف، محمد عبد السلام محمد عبد السلام، روان محمد محمد يحيي بكلية الطب، رحاب عصام الدين راغب هاشم، هبه الله وجدي محمد الشاذلي بكلية التجارة، أحمد خالد السيد أبو صالحة، أسماء على كامل محمود بكلية الصيدلة، بنان لطفى محمد أبو عجوة بكلية طب الأسنان ، هند عطيه عبد الجليل جويده ، آيه نصر محمود ابراهيم، إيمان عبد الهادي شحاته عبد الهادي، نادية اسماعيل السعيد عزام، شيماء هاني محمود العباسي، زينب عبد النبي السيد العابدين، راندا عبد الحكيم أحمد حسن يونس بكلية التمريض، محمد فوزى محمد كمال الشريف بكلية الهندسة، أسماء السيد الشناوي سنجاف، أمال صلاح الدين محمود رضوان، أمنية رياض زكريا المنشاوي بكلية التربية النوعية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٣٣ درجة دكتوراه ،٦٩ درجة ماجستير، ٦٩دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تعيين جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

الإفتاء: الغش في المنتجات الغذائية محرم شرعا.. وزيارة القبور يوم الجمعة مستحبة

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية في إطار احتفال جامعة المنصورة بعيد العلم

ندوة علمية بكلية التربية حول "دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف"

ندوة علمية بكلية التربية حول «دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف»

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد