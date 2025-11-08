ترقية 14 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 22 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثانية للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من داليا عزت محمد الشعراوي بكلية الطب، عرفه محمد عرفه خطاب، سامى منصور عبد الله الصفتى بكلية طب الأسنان، علياء على زكريا على بكلية الحقوق، شامل محمد محى الدين عطيه، رشا سليم فرحات الصيرفى بكلية الزراعة، هبه على زين العابدين منير بكلية التمريض، رشا عادل جابر الماحى بكلية العلوم.

ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد عبد الهادي محمد شامه، أحمد عبد الحميد متولى أبو عمرو، هويدا محمود محمد مختار عبد ربه بكلية الطب، نانسي سليمان أحمد فرغل بكلية طب الأسنان، الشيماء حمدي اسماعيل عيش بكلية الحاسبات والمعلومات، ولاء عبد المجيد محمد أبو شنب بكلية العلوم.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من نهال حاتم سعد محمد عامر، محمد محمود رمضان عبد الرازق، مصطفى محمود السيد ابراهيم، أحمد محسن عبد الصمد ابو شريف، محمد عبد السلام محمد عبد السلام، روان محمد محمد يحيي بكلية الطب، رحاب عصام الدين راغب هاشم، هبه الله وجدي محمد الشاذلي بكلية التجارة، أحمد خالد السيد أبو صالحة، أسماء على كامل محمود بكلية الصيدلة، بنان لطفى محمد أبو عجوة بكلية طب الأسنان ، هند عطيه عبد الجليل جويده ، آيه نصر محمود ابراهيم، إيمان عبد الهادي شحاته عبد الهادي، نادية اسماعيل السعيد عزام، شيماء هاني محمود العباسي، زينب عبد النبي السيد العابدين، راندا عبد الحكيم أحمد حسن يونس بكلية التمريض، محمد فوزى محمد كمال الشريف بكلية الهندسة، أسماء السيد الشناوي سنجاف، أمال صلاح الدين محمود رضوان، أمنية رياض زكريا المنشاوي بكلية التربية النوعية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٣٣ درجة دكتوراه ،٦٩ درجة ماجستير، ٦٩دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.