الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

سيطرت على قرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة تاجر وصاحب أعمال علي يد ابنه الأكبر بعدما خدره وشرع في خنقه بسبب خلافات مادية وتحرر محضرا بالواقعة وتم عرض الضحية علي الطب الشرعي للإبداء الرأي .

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اكتشاف وفاة تاجر رجل أعمال في ظروف غامضة بمحيط منزله بنطاق دائرة قرية ميت حبيش بدائرة مركز طنطا .

